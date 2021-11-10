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Высокие темпы роста демонстрирует строительный сектор Казахстана

10 Ноября 2021 10:00
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Высокие темпы роста демонстрирует строительный сектор Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте в строительном секторе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие 10 месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 7,6% и строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Положительный рост показателя зафиксирован по 16 регионам», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Мангистауской и Акмолинской областях, а также в г. Алматы.

«По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика. За январь-октябрь т.г. введено 11,6 млн кв. м жилья. Рост показателя составил 7,9%», - отметил министр.

«Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в г. Шымкент», - заключил А. Иргалиев.


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#Правительство РК   #Строительство   #Экономика   #Регионы   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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