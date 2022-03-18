Высокие госнаграды от имени Президента Казахстана получили активные алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев вручил от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственные награды 31 жителю города. В их число вошли граждане, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активно участвовали в общественной жизни мегаполиса, проявили мужество в ходе спасения и защиты людей во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города отметили, что орденом «Парасат» награждены академик Национальной академии наук РК Каримбек Курманалиев, президент ОО «Общество красного полумесяца Республики Казахстан» Еркебек Аргымбаев, орденом «Құрмет» заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек, медалью «Шапағат» отмечены руководитель ОО «Волонтерское движение «Лидер.kz» Дильмира Блац, дворник Арлан Мутишев за тушение пожара в жилом доме и др.

В ходе выступления аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что церемония награждения государственными наградами по решению Главы государства впервые проходит в преддверии дня весеннего обновления.

«Символично, что именно накануне праздника Наурыз Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием, в котором изложил стратегическое видение политического обновления и модернизации на пути построения «Нового Казахстана». Глава государства подчеркнул, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации», – отметил аким Алматы.

В завершение встречи глава города поздравил участников церемонии с заслуженными государственными наградами и пожелал успехов в работе и достижения новых высот.