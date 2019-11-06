Высокие цены на мясо: как Минсельхоз намерен бороться с этим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Калмуханбет Касымов попросил Минсельхоз объяснить высокие цены на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан наращивает экспорт – это хорошо и правильно. Но по мнению многих экспертов, в том числе и специалистов Нацбанка, вывоз продукции приводит к повышению цен на внутреннем рынке. К примеру, мясо, зерно, крупы. Как по вашему, влияет экспорт на цены внутреннего рынка?» - задал вопрос Калмуханбет Касымов на экспертном заседании Совета безопасности РК.

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров подтвердил наличие такой взаимосвязи.

«Влияние экспорта на внутренние цены конечно есть, потому что, к примеру, у нас сейчас налажен хороший экспорт мяса. Здесь скрывать нечего, Узбекистан наше мясо забирает. Из-за этого, цены в стране на мясо растут. Но с другой стороны, если мы сейчас поставим ограничения на экспорт сельхозпродукции, того же мяса и зерна, то мы можем потерять внешние рынки», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была в 2018 году.

«Тогда был поставлен запрет на вывоз зерна, и мы потеряли большую часть нашего рынка. Теперь мы его только сейчас постепенно восстанавливаем. Поэтому, во-первых, нам нужно увеличивать объемы сельхозпродукции (в этом направлении министерство работает). Кроме того, нужно решать внутренние вопросы – вопросы логистики, налогообложения, посредничества. Например, по мясу: производители отпускают по цене 1,5 тысячи тенге за кг. Потом это же мясо продается по цене в 2,2 тысячи тенге. Проблема в том, что на этом зарабатывают посредники», - объяснил С. Омаров.