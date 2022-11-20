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Высокая явка избирателей наблюдается в Лондоне

20 Ноября 2022, 19:19
Высокая явка избирателей наблюдается в Лондоне
20 Ноября 2022, 19:19

Высокая явка избирателей наблюдается в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №244, организованном при Посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, наблюдается высокая явка избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши соотечественники достаточно активно участвуют в выборах. К середине дня уже более половины избирателей сделали свой выбор. Большую часть избирателей традиционно составляют наши студенты и магистранты», - рассказал председатель участковой избирательной комиссии №244 Мираз Андабаев.

По его словам, лондонский избирательный участок готов принять казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии.

Отмечается, что электоральный процесс на участке №244 проходит в спокойном режиме, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

«На избирательном участке №244 выборы проходят в спокойной обстановке, избиратели активны, нарушений выборного законодательства мы не отметили», - сообщила наблюдатель Зарина Маренова.

Согласно законодательству о выборах, голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования будут направлены авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.


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