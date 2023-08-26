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    07:28, 26 Август 2023 | GMT +6

    Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ряде районов Костанайской области установлен III - IV класс пожарной опасности в лесах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с наступлением сухой и жаркой погоды, усилением ветра до 15-20 м/сек в ряде районов Костанайской области установлен III - IV класс пожарной опасности в лесах. Объявлено штормовое предупреждение. Тёплая и ясная погода приводит к повышению пожарной опасности. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения природных пожаров», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    По данным департамента, 23 августа на территории Камыстинского лесничества в Камыстинском районе в 5 км от села Карабатыр произошло возгорание сухой травы и кустарников на площади 0,12 га. Причина пожара – грозовой разряд. В 19:00 пожар ликвидирован.

    «В связи с высокой пожарной опасностью строго запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание мусора, сухой травы, бытовых отходов, а также проведение сельхозпалов», - напомнили в ДЧС.

    Теги:
    Пожар Костанайская область Погода
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