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Вышло новое постановление санврача Алматы

30 Июля 2021 19:01
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Вышло новое постановление санврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу, карантин ужесточат со 2 августа в связи с распространением дельта-штамма коронавирусной инфекции.

Так, в Алматы приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением:

- центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов (супер- и гипермаркеты, продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины), аптек и организаций жизнеобеспечения, а также:

- строительных работ, промышленных организаций;

- бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу «дом быта» и пр.);

- цветочных магазинов, фотосалонов;

- туристических компаний, бизнес-центров;

- отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т. п.);

- объектов общественного питания только на вынос и доставку;

Коме того, приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, участников Ashyq, в субботние и воскресные дни в период со 2 по 16 августа 2021 года, кроме вышеуказанных объектов.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых, а также семейных, памятных мероприятий.

Сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев).

С полным списком требований можно ознакомиться по ссылке .


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Автор:

Еламан Турысбеков

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