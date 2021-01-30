Вышла книга о легендарном футболисте и журналисте Диасе Омарове

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась презентация книги о легендарном футболисте и спортивном комментаторе Диасе Омарове - «Вел репортаж Диас Омаров». Это сборник очерков, написанный 40 авторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой книге друзья, коллеги и родственники легендарного футболиста «Кайрата» шестидесятых годов прошлого столетия выражают ему безграничную любовь. Все они едины во мнении, что память о нем будет жить вечно. В своих воспоминаниях авторы пишут, каким талантливым футболистом был Диас Омаров. Любовь к спорту привела его в спортивную журналистику. Высокая эрудиция, знание основ правил различных дисциплин спорта позволяли ему завоевывать симпатии у многочленных болельщиков.

Своими воспоминаниями об Омарове делятся писатель Олжас Сулейменов, артист театра и кино Асанали Ашимов, футболисты Евгений Кузнецов, Азат Нильдыбаев, Серик Байтурсынов, Евстафий Пехлеваниди, его коллеги по журналистскому цеху Мейрхан Аширимбетов, Сергей Райлян, Жусип Хисымов, Рабат Жанибеков, Еркежан Бараева, Диля Ибрагимова, Гений Тулегенов, Павел Цыбулин, Амангелди Сейтханов, Александр Трофимов, а также родственники, дети и друзья.

Редакторы-составители книги журналисты Алим Анапьянов и Мейрхан Аширимбетов подчеркнули, что на страницах издания читатель найдет только положительные отзывы. И это немудрено, поскольку Диас Омаров - человек, у которого практически не было недостатков.

«Дик, как его звали друзья, был очень пунктуальным, требовательным к себе и окружающим. И большим психологом. Он тонко чувствовал настроение того человека, с кем сталкивался в жизни. Это говорит о его внутреннем богатстве личности, его эрудиции и высоком интеллекте», - отмечают редакторы-составители.

Идея создания книги принадлежит племяннику Диаса Ильясовича Ильясу Омарову. Очерк планировали выпустить к его 80-летию, однако за три месяца до своего юбилея, 5 июля прошлого года, Диас Ильясович скончался от пневмонии.

«Мне посчастливилось знать Диаса Ильясовича долгие годы. Мы с ним вместе не работали, но играли через день в футбол последние 12-13 лет. Я знаю, какой он футболист-технарь, какие у него финты и удары, которые оставляли не у дел даже профессиональных вратарей. Это было в 60, 80, 90, 2000 годы. В последнее время он играл с нами футбол, и был самым возрастным игроком, но никогда не уходил с поля, не забив гола», - поделился воспоминанием на презентации книги Алим Анапьянов.

Известный поэт и писатель Олжас Сулейменов тоже знал Диаса Омарова много лет. Об этом он написал в этой книге.

«Диас - это личность, воплощение интеллигентности, порядочности и образованности. Знаю, что к нему тянулись не только спортсмены, но и артисты, писатели и люди других профессий. С ним они могли говорить на равных. И получали нужную информацию. Когда речь заходила о спорте, я всегда с интересом слушал своего друга. Хотя мы могли беседовать и о литературе, искусстве. Темы наших бесед были самые разные. Я всегда поражался его знаниями и пытливому уму. Даже когда он вел репортажи, чувствовалось раскованность. Его голос нельзя было спутать с другими комментаторами. Он покорял слушателей. Покорял приятным тембром», - вспоминает Олжас Сулейменов.

Тепло отзывался о своем друге и коллеге и спортивный журналист Рабат Жанибеков, который вел репортажи вместе с Диасом Омаровым в течение 30 лет. По его мнению, комментатор должен знать все об игроках, собирать информацию, готовиться за три дня до события. Они вместе в основном комментировали футбольные матчи.

В свою очередь, дочь Диаса Омарова Алина Самай и журналисты Алим Анапьянов и Мейрхан Аширимбетов, выразили благодарность всем, кто поддержал идею написать книгу воспоминаний о легенде.

Диас Омаров родился 20 октября 1940 года в Алма-Ате. Обучался на отделении журналистики филологического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (КазНУ им. аль-Фараби). С 1966 года был спортивным комментатором Казтелерадио. С 1998 года работал в качестве спортивного комментатора на телеканале «Хабар».