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    15:33, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Вышел фильм «Новый курс Президента Токаева»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел новый фильм журналиста, телеведущего Асылбека Абдулова «Новый курс Президента Токаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - второй Президент независимого Казахстана. По итогам внеочередных выборов 9 июня 2019 года он заручился поддержкой более 70% избирателей. Так сложились звезды, что Нурсултан Назарбаев правил государством 30 лет и казахстанцев давно беспокоил один мучительный вопрос - кто может возглавить страну после первого и бессменного Президента независимой страны», - говорится в начале фильма.

    «Кто может возглавить Казахстан? Нурсултан Назарбаев ответил на этот вопрос первым», - отметил автор фильма.

    «В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента. Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелулы Токаев», - говорится в историческом обращении Нурсултана Назарбаева от 19 марта 2019 года.

    «Касым-Жомарт Токаев импонирует простым, но политически грамотным казахстанцам своей безупречной репутацией. За все годы независимости Казахстана он не был замечен в клановых разборках и в номенклатурных группировках», - комментирует в ходе фильма Асылбек Абдулов.


    Ранее сообщалось, что Агентство «Хабар» представит двухсерийный документальный фильм «Преодоление» о Президенте Республики Казахстан Касым-Жомарте Кемелевиче Токаеве.

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