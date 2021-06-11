Вышел фильм «Новый курс Президента Токаева»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел новый фильм журналиста, телеведущего Асылбека Абдулова «Новый курс Президента Токаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - второй Президент независимого Казахстана. По итогам внеочередных выборов 9 июня 2019 года он заручился поддержкой более 70% избирателей. Так сложились звезды, что Нурсултан Назарбаев правил государством 30 лет и казахстанцев давно беспокоил один мучительный вопрос - кто может возглавить страну после первого и бессменного Президента независимой страны», - говорится в начале фильма.

«Кто может возглавить Казахстан? Нурсултан Назарбаев ответил на этот вопрос первым», - отметил автор фильма.

«В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента. Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелулы Токаев», - говорится в историческом обращении Нурсултана Назарбаева от 19 марта 2019 года.

«Касым-Жомарт Токаев импонирует простым, но политически грамотным казахстанцам своей безупречной репутацией. За все годы независимости Казахстана он не был замечен в клановых разборках и в номенклатурных группировках», - комментирует в ходе фильма Асылбек Абдулов.





Ранее сообщалось, что Агентство «Хабар» представит двухсерийный документальный фильм «Преодоление» о Президенте Республики Казахстан Касым-Жомарте Кемелевиче Токаеве.