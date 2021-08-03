«Вырубку» деревьев в районе аэропорта прокомментировали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились вырубкой деревьев в районе аэропорта. В акимате прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео, где рабочие вырубают деревья бензопилой.

«В районе аэропорта, по улице Ахметова ведется вырубка живых зелёных деревьев», - говорится в посте.

В управлении зеленой экономики дали пояснения.

«По вышеуказанному адресу управлением зеленой экономики города Алматы в соответствии с требованиями нормы годности и эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года, выдано согласование на проведение работ по кронированию АО Международный аэропорт Алматы», - ответили в управлении.