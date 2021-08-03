РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 02 Август 2021 | GMT +6

    «Вырубку» деревьев в районе аэропорта прокомментировали в акимате Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились вырубкой деревьев в районе аэропорта. В акимате прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети появилось видео, где рабочие вырубают деревья бензопилой.

    «В районе аэропорта, по улице Ахметова ведется вырубка живых зелёных деревьев», - говорится в посте.

    В управлении зеленой экономики дали пояснения.

    «По вышеуказанному адресу управлением зеленой экономики города Алматы в соответствии с требованиями нормы годности и эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года, выдано согласование на проведение работ по кронированию АО Международный аэропорт Алматы», - ответили в управлении.


    Теги:
    Экология Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!