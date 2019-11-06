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Вырубку деревьев напротив Ботанического сада в Алматы объяснили в акимате

6 Ноября 2019 17:22
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Вырубку деревьев напротив Ботанического сада в Алматы объяснили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы напротив Ботанического сада возле домов 49-53 на пересечении улиц Байзакова - Тимирязева вырубили деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Управлении зеленой экономики города прокомментировали ситуацию.

«При строительстве здания обслуживания населения физическим лицом С.Аксеновым представлен весь комплект документов, требуемых для получения разрешений на вырубку деревьев, подпадающих под пятно строительства здания, согласно «Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы», - сообщили в управлении.

По данным ведомства, разрешение правообладателю выдано 25 октября земельного участка С.Аксенову на вырубку 10 деревьев при строительстве здания обслуживания населения.

«Физическое лицо С.Аксенов по гарантийным обязательствам будет производить компенсационные посадки 50 саженцев лиственных пород до 25 ноября 2019 года на общегородских территориях города.

Проект строительства здания обслуживания населения согласован компетентными инстанциями города Алматы», - заявили в управлении.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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