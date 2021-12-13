Вырубку деревьев на Бутаковском ущелье прокомментировали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы пожаловались на вырубку деревьев в Иле-Алатауском Национальном природном парке. В акимате города прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем красивом, но многострадальном Иле-Алатауском национальном парке снова хотят что-то вырубать и строить. Вчера мне прислали письмо неравнодушных людей против среза части горы и стройки дороги в стороне Бутаковки. Деревья там уже вырубили (чьи корни укрепляли склон). Сейчас там срезают сам склон, это нарушит естественный ландшафт. Что приведет с сходу оползней, и в худшем случае – селей. Гора просто начнет обваливаться», - написал алматинец в Instagram.

В управлении зеленой экономики города сообщили, что через социальные сети поступила информация о вырубке деревьев на Бутаковке.

«Управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С. проводилась планировка участка и вырублено пять деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере.

Вместе с тем, по информации РГУ Иле-Алатауский ГНПП, в соответствии с Правилами защиты зеленых насаждений зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действуют Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде», - ответили в управлении зеленой экономики.