Вырубку 48 гектаров леса прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области под разработку месторождения олова вырубят 48,5 гектаров леса. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте Министерства сельского хозяйства появилась информация о переводе земельного участка общей площадью 48,5 гектара из категории земель лесного фонда хозяйства «Орлиногорское» в категорию земель несельскохозяйственного назначения.

В дальнейшем земельные участки предоставят для добычи и переработки минерального сырья месторождения «Сырымбет» в Айыртауском районе. В размещенной информации указано, что имеется соответствующий проект постановления Правительства РК.

Предстоящая вырубка леса стала резонансной новостью. В областном акимате попытались объяснить ситуацию.

По данным госоргана, месторождение располагается в 15 км восточнее села Сырымбет и в 25 км севернее села Саумалколь и не входит в Имантауско-Шалкарскую курортную зону.

«На территории разработки месторождения - 48,5 га - находится около трех тысяч кубометров древесины. Превалирующая часть – береза. Для сравнения, в год в регионе населением области осваивается березовой древесины на отопление около 350 тысяч кубометров. Вместе с тем ежегодно в области воспроизводятся путем посадки около одной тысячи гектаров леса. Это в два раза больше, чем площадь вырубаемого леса для населения. В свою очередь, кроме выплат в бюджет по возмещению потерь лесохозяйственного производства при переводе земель лесного фонда, АО «Tin One Mining» взяло на себя обязательство по посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка - 97 гектаров» - прокомментировали в областном акимате.

По мнению госоргана, проект разработки месторождения с последующим строительством горно-металлургического комбината принесет пользу не только региону, но и Казахстану.

« Проект строительства горно-металлургического комбината включает в себя не только добычу олова, но и глубокую переработку. Это полный цикл по выпуску оловосодержащей продукции, включающей несколько переделов обогащения и металлургии. Средняя годовая производительность составит 2,5 млн тонн руды в год. Успешная реализация проекта позволит Казахстану войти в десятку крупнейших производителей олова в мире. Общий объем инвестиций - более 130 млрд тенге. Это частные инвестиции, которые будут вкладываться в экономику области и страны, в целом», - заявили в облакимате.

Планируется создание 600 новых рабочих мест в основном за счет привлечения местных жителей. Ожидаемые ежегодные налоговые отчисления составят до 5 млрд тенге. С начала реализации общий объем инвестиций непосредственно в развитие проекта составил более 18 млрд тенге, объем налоговых отчислений – более 500 млн тенге.

Месторождение «Сырымбет» исследовали на протяжении 18 лет. Вскрышные работы начались в 2019 году.