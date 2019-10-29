+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 17 °С
USD 387.98 EUR 430.31
RUB 6.09 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вырубка яблоневого сада в Алматы: установлены личности подозреваемых

29 Октября 2019 16:23
Поделиться:
Вырубка яблоневого сада в Алматы: установлены личности подозреваемых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемых в краже чернозема и уничтожении яблоневого сада с редкими сортами яблок апорт и кандиль установила полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследованием данного уголовного дела занимается сотрудники следственного управления ДП Алматы. Фигуранты установлены. Сейчас с их участием проводятся предусмотренные УПК следственные мероприятия. Кроме того, к расследованию привлечены специалисты уполномоченного государственного органа лесного хозяйства с целью установления масштабов ущерба. Принимаются меры к выявлению и недопущению подобных нарушений», - сообщили в полиции Алматы.

Отметим, ранее алматинка обратилась к общественности из-за вырубленного яблоневого сада, который вырастили ее родители. На фазенде росли редкие сорта яблок апорт и кандиль. Злоумышленники снесли забор, увезли деревья и даже плодородный слой почвы.

После обращения гражданки полиция зарегистрировала дело в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 188 УК РК (кража).

Отметим, сегодня на совещании в акимате Алматы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопрос сохранения яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Экология, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив