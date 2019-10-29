Вырубка яблоневого сада в Алматы: установлены личности подозреваемых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемых в краже чернозема и уничтожении яблоневого сада с редкими сортами яблок апорт и кандиль установила полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследованием данного уголовного дела занимается сотрудники следственного управления ДП Алматы. Фигуранты установлены. Сейчас с их участием проводятся предусмотренные УПК следственные мероприятия. Кроме того, к расследованию привлечены специалисты уполномоченного государственного органа лесного хозяйства с целью установления масштабов ущерба. Принимаются меры к выявлению и недопущению подобных нарушений», - сообщили в полиции Алматы.

Отметим, ранее алматинка обратилась к общественности из-за вырубленного яблоневого сада, который вырастили ее родители. На фазенде росли редкие сорта яблок апорт и кандиль. Злоумышленники снесли забор, увезли деревья и даже плодородный слой почвы.

После обращения гражданки полиция зарегистрировала дело в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 188 УК РК (кража).

Отметим, сегодня на совещании в акимате Алматы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопрос сохранения яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау.