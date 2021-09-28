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    15:52, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Резкого роста цен на хлеб не прогнозируется. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наблюдается рост цены на пшеницу как внутри рынка Казахстана, так и на мировом рынке. Формовой хлеб из муки первого сорта относится к так называемому социальному хлебу, то есть включен в перечень товаров, по которым ведется регулирование цен. Если взять аналитику, мы не видим резкого роста цен на хлеб. Цена социального хлеба в регионах стабильная. Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается», - сказал директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    Он заверил, что пшеница и мука есть на рынке в достаточном количестве.

    «Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям», - отметил директор департамента Минсельхоза.

    Также он ответил, какие меры будут приниматься в случае роста цен на пшеницу.

    «В последующем, если будет действительно рост цен на пшеницу, что повлечет за собой рост цен на муку и могут возникнуть вопросы к цене хлеба, то в рамках мер, предусмотренных законом, будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов Продкорпорации мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям».

    Он также добавил, что в случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны Правительства.

    «Резкого роста цен на социальный хлеб не будет», - заключил спикер.

    Теги:
    Сельское хозяйство Цены и тарифы Экономика
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