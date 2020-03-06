Выращивание грибов принесло огромную прибыль жителю Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель сельского округа Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области Баккелды Рахинбаев благодаря адресной социальной помощи открыл у себя дома прибыльное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В прошлом году он получила АСП на сумму 500 тысяч тенге, на эти средства посадил 600 мешков семян грибов в одной из комнат своего жилья. Вначале предприимчивому сарыгашцу удалось собрать до 500-600 кг урожая и реализовать по 1200 тенге за каждый килограмм. Всего за 3 месяца ему удалось погасить имеющиеся кредиты. В настоящее время он собирает по 300 кг грибов в неделю и торгует по 500-600 тенге.

«Я занимаюсь этим делом уже третий год. Вначале работал в других хозяйствах в качестве помощника. Тогда для открытия своего бизнеса не было финансов. В дальнейшем узнав, что государство будет выдавать адресную социальную помощь, решил воспользоваться этим и начать свое дело. Таким образом, я закупил в Узбекистане семена грибов и открыл в своем доме небольшую теплицу. Нынешний доход меня вполне устраивает», - говорит Баккелды Рахинбаев.

Теперь перед ним задача -довести количество грибных мешков до 3 тысяч. Для этого ему нужны влажные земельные участки и около 3 млн. тенге. Для этого он намеревается взять банковский кредит для развития дела, осознавая свои стабильные возможности и платежеспособность.

По словам Баккелды, в Сарыагашском районе большой спрос на грибную продукцию. Даже были предложения о сотрудничестве из города Шымкен и других областей. Свою бизнес – идею он планирует предложить местной палате предпринимательства и намерен получить 500 тыс. тенге субсидий.