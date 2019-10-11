Выращенных в питомнике птенцов беркута выпускают на волю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы еще 4 птенцов беркута, выращенных в питомнике «Сункар», будут выпущены в дикую природу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем выпускать одного птенца в горы на юго-востоке Алматинской области рано утром на рассвете, чтобы птица до вечера смогла осмотреться и адаптироваться в новой для себя среде. Мы будем за ней наблюдать в течение 2-3 дней, подкармливать», - сказал орнитолог питомника «Сункар» Сергей Шмыгалев.





Он отметил, что социальный проект по выращиванию беркутов с последующим выпуском в дикую природу начался в 2012 году в рамках программы по защите беркутов «Внеси свой вклад. Сохрани природу».

«Мы выращиваем их здесь в питомнике. У нас три пары взрослых беркутов, которые ежегодно размножаются и выводят птенцов. Каждый год в середине января у беркутов начинается сезон размножения. Если мы не уверены в том, что сама самка может высиживать это яйцо, мы его забираем с вольера и гнезда и помещаем в инкубатор. В течение 45 дней происходит инкубация, после этого вылупляется маленький птенец. Мы его кормим в течение 7 дней вручную мясом, потом подсаживаем назад в гнездо с беркутом», - добавил он.

По его словам, беркуты выпускаются на волю в возрасте трех месяцев в те места, где исключены факты браконьерства и есть кормовая база. В этом году каждый птенец будет выпускаться в отдельной локации, каждому будет уделён специальный день.

За прошедшие 7 лет в питомнике «Сункар» было выращено 25 птенцов. Теперь, после выпуска ещё 4 птенцов, количество увеличится до 29. До этого птенцы тренировались в вольерах и научились самостоятельно добывать себе пищу.





«Уже на протяжении 7 лет компания «Эфес Казахстан» поддерживает этот проект по спасению национального символа страны, находившегося на грани исчезновения. Мы очень рады, что проект успешно реализуется и дает результаты. Как показала экспедиция, организованная нами совместно с питомником «Сункар» в этом году, благодаря нашим усилиям популяция беркутов в дикой природе в районе Больших и Малых Богутов увеличилась более чем в 3 раза. Выпуск еще 4 птенцов увеличит общее количество беркутов в 4 раза. В будущем планируем выводить проект на национальный уровень», - рассказал директор департамента корпоративных отношений АО ИП «Эфес Казахстан» Чингиз Каскеев.





Напомним, социальный проект по выращиванию беркутов, которые занесены в Красную книгу, с последующим выпуском в дикую природу начался в 2012 году в рамках программы по защите беркутов «Внеси свой вклад. Сохрани природу».

В рамках проекта проведен мониторинг численности беркутов, выявлены факторы, влияющие на их популяцию. К тому же соколиный питомник «Сункар» - единственный в Казахстане питомник хищных птиц, с 1989 года занимается разведением и сохранением редких видов хищных птиц.

«В нашем центре содержится 15 видов птиц. В питомнике находятся те птицы, которые обитают в Казахстане. У нас размножаются практически все виды и практически всех мы выпускаем. За все время существования питомника выпустили около 700 особей сокола- балобана», - заявил директор соколиного питомника «Сункар» Ашот Анзоров.

Ранее в рамках проекта проходила специальная экспедиция по учету беркутов в дикой природе.



































































