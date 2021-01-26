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    13:27, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях поручил Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сейчас, в период восстановительного роста, Правительству стоит выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перенастройка системных политик. Кризис ярко высветил застарелые проблемы национальной экономики. Одна из важнейших системных политик – налоговая, она должна стимулировать формирование новой структуры экономики. Экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях, встроенной в цепочки добавленной стоимости. В рамках антикризисных мер мы представили широкий спектр налоговых стимулов. Все они оправдали себя», - отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев добавил, что сейчас, в период восстановительного роста, Правительству стоит выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Налоги Экономика
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