Выработать подходы по обеспечению водной безопасности в странах СНГ предложил Президент РК
«Изменение климата обостряет проблемы обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ. Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ.
Президент заявил, что он предложил исполкому СНГ разработать и внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимному пользованию трансграничными водными ресурсами.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым заседание глав государств СНГ и поприветствовал впервые присутствующего на мероприятии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.
Фото:33strausa.ru