Выработать подходы по обеспечению водной безопасности в странах СНГ предложил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на пространстве СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменение климата обостряет проблемы обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ. Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент заявил, что он предложил исполкому СНГ разработать и внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимному пользованию трансграничными водными ресурсами.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым заседание глав государств СНГ и поприветствовал впервые присутствующего на мероприятии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.









































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