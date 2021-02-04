Вырабатывается ли стойкий иммунитет к COVID-19 после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через сколько времени вырабатываются антитела к коронавирусу после получения вакцины, рассказали в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается российской вакцины, то я вам говорила, что это аденовирус человека. Это генный материал - белок с коронавирусной инфекцией, который дает возможность вырабатывать антитела к коронавирусу», - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«После вакцинации начинают вырабатываться антитела через две недели и до 56 дней. После 56 дней вырабатывается уже стойкий иммунитет после двукратного введения. Поэтому мы после вакцинации рекомендуем до введения второй вакцины, чтобы носили маски, не заразились какой-то другой инфекцией. С этой целью мы говорим носить маски. После двух месяцев введения вакцины этот человек имеет иммунитет», - сказала Ажар Гиният.

Она уточнила, что человек должен носить маску в общественных местах.

Ранее вице-министр здравоохранения рассказала о самочувствии после того, как 1 февраля она получила вакцину «Спутник V».