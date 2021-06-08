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    08:47, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Выпускной вечер остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускной вечер остановили в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время очередных отработок участковый инспектор полиции МПС Жетысайского РОП в одном из ресторанов, расположенного по улице Кожанова, выявил факт проведения выпускного вечера. Полицейские остановили праздничное торжество, где собралось свыше 50 гостей.

    Стражи порядка провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости проведения торжеств в нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В отношении организаторов и владельца заведения участковые собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов« и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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