ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускной вечер остановили в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время очередных отработок участковый инспектор полиции МПС Жетысайского РОП в одном из ресторанов, расположенного по улице Кожанова, выявил факт проведения выпускного вечера. Полицейские остановили праздничное торжество, где собралось свыше 50 гостей.

Стражи порядка провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости проведения торжеств в нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В отношении организаторов и владельца заведения участковые собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов« и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.