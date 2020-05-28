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Выпускники со шпаргалкой лишатся возможности сдавать ЕНТ даже платно

28 Мая 2020 11:54
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Выпускники со шпаргалкой лишатся возможности сдавать ЕНТ даже платно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году Единое национальное тестирование (ЕНТ) для выпускников школ Алматы будет проходить с 20 июня по 5 июля в обычном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году регистрация на ЕНТ прошла в режиме онлайн. Наблюдающие могут посмотреть процесс ЕНТ через приложение. За проведением ЕНТ будут следить члены специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службы. В случае запуска у сдающего будет обнаружены запрещенные предметы: смартфоны, телефоны, шпаргалки, другие гаджеты, то тогда он не только будет не допущен тестированию, но и лишится права сдавать ЕНТ в текущем году на платной основе», - сказала руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева

Она отметила, что ЕНТ будет проведено с полным соблюдением медико-санитарных норм с учетом пандемии.

Всего в городе подано заявление - 14 972.


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Ключевые слова: Алматы, Образование,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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