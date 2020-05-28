Выпускники со шпаргалкой лишатся возможности сдавать ЕНТ даже платно
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году Единое национальное тестирование (ЕНТ) для выпускников школ Алматы будет проходить с 20 июня по 5 июля в обычном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году регистрация на ЕНТ прошла в режиме онлайн. Наблюдающие могут посмотреть процесс ЕНТ через приложение. За проведением ЕНТ будут следить члены специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службы. В случае запуска у сдающего будет обнаружены запрещенные предметы: смартфоны, телефоны, шпаргалки, другие гаджеты, то тогда он не только будет не допущен тестированию, но и лишится права сдавать ЕНТ в текущем году на платной основе», - сказала руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева
Она отметила, что ЕНТ будет проведено с полным соблюдением медико-санитарных норм с учетом пандемии.
Всего в городе подано заявление - 14 972.
- Весенний призыв пройдет в условиях двухнедельного карантина
- Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс
- Летнюю школу по программе четвертой четверти организуют в Алматы
- Более 760 тысяч учащихся приняли участие в акции «Час добропорядочности»
- 18 634 выпускника школ Туркестанской области примут участие в ЕНТ
- Один из районов Алматы останется без горячей воды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана