Выпускники прошлых лет дарят детям игровые площадки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области успешно реализуется программа Елбасы «Туған жер». Выпускники прошлых лет дарят детям спортивные и игровые площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Выпускники 2001 года школы №7 имени Ж. Жабаева села Ащысай города Кентау сделали особый подарок землякам. Ребята установили в селе детскую игровую площадку стоимостью 600 тыс. тенге для занятий и тем самым порадовали малышей.

«От малой родины начинается любовь к большой родине», – об этом говорит Елбасы в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Выпускники призвали и других выпускников школ продолжить благородное дело.

Отметим, подобные мероприятия в Кентау происходят не впервые. К примеру, выпускники 1984 года рождения к 76–летию Великой Победы реконструировали монумент «Вечный огонь», расположенный в сельском парке.

В Казыгуртском районе выпускники школы имени Каныша Сатпаева, окончившие школу 20 лет назад, построили на территории школы спортивную площадку стоимостью 4 млн тенге. Они уверены, что их сегодняшние достижения - это знания и воспитание, полученные в школе. Кроме того, в школе, которую они окончили, уделяют большое внимание развитию спорта. По словам представителей старшего поколения, выпускники подают достойный пример подрастающему поколению.

Аким района Арман Абдуллаев, посетив школу имени Каныша Сатпаева, поблагодарил жителей за добрые дела.







