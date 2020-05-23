-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
Выпускники подарили дом многодетной семье в Туркестанской области
ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Выпускники 2000 года школы-лицея имени Абая Тюлькубасского района подарили в райцентре 5-комнатный дом нуждающейся многодетной семье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Семья Хажибековых долгие годы нуждалась в своей жилплощади, и вот теперь они благодарят выпускников, которые также отметили свое 20-летие во время священного месяца Рамазан. До сих пор семья проживала на съемной квартире в районном центре. Пособие по инвалидности главы семейства и адресная социальная помощь – единственный доход в семейный бюджет.
Собравшиеся выпускники поздравили новоселов, пожелали им семейного счастья. А также передали благотворительную эстафету уже выпускникам 2001.
Подобные мероприятия в районе не редкость. Последние два года подряд выпускники школы - лицея им. Абая 1998 и 1999 годов также собрав средства, подарили жилплощадь двум матерям - одиночкам.
Отмечается, по инициативе акима области Умирзака Шукеева в рамках проекта «Камкорлык» 93 нуждающихся семьи в Тюлькубасском районе получают всестороннюю поддержку акимату района и за счет спонсоров. На сегодня еще две малообеспеченные семьи стали владельцами нового жилья благодаря благотворительному проекту и щедрым меценатам.
- Оставшихся без крова 28 мактааральских семей обеспечат жильем
- Алматинцы жалуются на нашествие жуков
- 1700 нуждающихся семей получили продукты в Алматы
- Работодателей обязали выплатить своим сотрудникам 42 500 тенге в случае простоя
- Четверо злостных неплательщиков алиментов арестованы в ЗКО
- Увеличить мощность инфраструктуры индустриальной зоны «Бадам» планируют в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана