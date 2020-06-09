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Выпускники подарили дом многодетной матери в Туркестанской области

9 Июня 2020 18:28
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Выпускники подарили дом многодетной матери в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Одинокая мать четверых детей Есболатова Нургуль Бекжанкызы, жительница сельского округа Коссейыт Шарадаринского района Туркестанской области получила жилье при спонсорской поддержке выпускников школы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Стоит отметить, что выпускники школы 2000 года на встрече, посвященной 20-летию со дня окончания школы, решили оказать помощь своей землячке, которая нуждалась в жилплощади.

Многодетная мать получила ключи от дома. Кроме того, семье подарили бытовую технику.

Инициаторами благотворительного мероприятия стали аким района и аксакалы села.

Нургуль Бекжанкызы от всей души поблагодарила всех за оказанную помощь.

К слову, в селе Коссейыт проведение благотворительных и добрых дел стало ежегодной хорошей традицией.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Благотворительность, Общество,
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