Выпускники летного института подарили спортинвентарь особенным детям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выпускники Военного института Сил воздушной обороны в Актобе провели благотворительную акцию. Они подарили спортинвентарь особенным детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что посещение социальных учреждений уже давно стало доброй традицией. В этот раз они посетили школу-интернат для особенных детей в с. Яйсан Актюбинской области.

Курсанты привезли детям спортивный инвентарь: стол для пинг-понга, настольный футбол и мобильные кольца для игры в баскетбол.

«Мы думали, что подарить особенным детям. Первым порывом были книги для библиотеки, но потом мы связались с руководством школы-интерната и пришли к совместному решению – остановиться на спортивном инвентаре», – рассказывает курсант выпускного курса Баглан Бiрлес.

Курсанты и преподаватели школы-интерната совместно собрали спортинвентарь и устроили соревнования. Они беседовали с детьми, слушали их рассказы и отвечали на вопросы. Каждый воспитанник коррекционной школы проявил желание сыграть с гостями. По словам преподавателей, один из бывших учеников интерната ездил в Лос-Анджелес на соревнования по настольному теннису для детей с ограниченными возможностями. Его пример и достижения стали мотивацией для других воспитанников, поэтому и подарок курсантов пришелся кстати.





Это не первая подобная акция, проведенная курсантами, а многолетняя традиция. В Военном институте Сил воздушной обороны уже не помнят, кто стал ее инициатором, но самое главное, что доброе дело живет и продолжается из года в год.









Ранее курсанты-выпускники посещали детский дом в г. Алга, где подарили швейные машинки для занятий по шитью, в дом малютки «Үміт» привезли пеленальные столики и шкафы для одежды, многодетным семьям, состоящим на социальном обеспечении – продуктовые пакеты и многое другое.





Как признаются будущие летчики, помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается – лучшее, что можно сделать, а добрая дорога, в том числе офицерский путь, должна начинаться с добрых дел.



