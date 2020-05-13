Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Выпуск вакцин против оспы верблюдов начат в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Мая 2020, 15:33
Выпуск вакцин против оспы верблюдов начат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НИИ проблем биологии и биотехнологии провел испытания и приступил к выпуску вакцины против оспы верблюдов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Как сообщалось ранее, на основании результатов лабораторных исследований РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» в Бейнеуском, Таженском и Сынгырлауском сельских округах Мангистауской области был введен карантин по оспе верблюдов.

Падежа среди верблюдов не было, но животные изолированы и находятся под наблюдением ветеринарных подразделений акиматов и территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК.

В выявленных очагах специалисты Мангистауского филиала РГП «Республиканский противоэпизоотический отряд» проводят дезинфекционные работы.

Кроме того, отечественный научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии провел положительные испытания и приступил к выпуску вакцины против оспы верблюдов. В соответствии с законодательством Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК осуществляет ее регистрацию.


Наука   Минсельхоз   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане