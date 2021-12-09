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Выпуск сельхозпродукции снизился в Казахстане в 2021 году

9 Декабря 2021 08:56
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Выпуск сельхозпродукции снизился в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил о снижении выпуска продукции в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сельском хозяйстве в отчетном периоде зафиксировано снижение выпуска на 2,5%. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской (сокращение на 15%), Северо-Казахстанской (на 12,6%) и Акмолинской (на 11,2%) областях. Рост производства в отрасли зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост показали Павлодарская (рост на 10,7%) и Восточно-Казахстанская (на 6,4%) области», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Ранее глава ведомства рассказал о росте в обрабатывающей промышленности. По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в г. Алматы, Алматинской и Кызылординской областях.

А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.


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#Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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