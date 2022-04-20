Выплаты ветеранам в честь Дня Победы начнутся в столице 20 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице проживает 18 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они ко Дню Победы получат единовременные выплаты в размере более 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В столице проживает 18 ветеранов Великой Отечественной войны, самому старшему из них 102 года, самому младшему - 96 лет. К празднованию Дня победы, 9 мая, они получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге (1 013 060 тенге).

Приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получат по 111 300 тенге. Всего 410 человек, в их числе - военнослужащие, проходившие службу в период Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения.

Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) - военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании карабахского конфликта – предусмотрены выплаты в размере 63 600 тенге. Таковых в столице 810 человек.

Труженики тыла (1946 человек), семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ, лица из числа участников ЧАЭС, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения получат к 9 мая по 34 980 тенге. Всего – 2 686 человек.

Отметим, что выплаты ветераны начнут получать уже 20 апреля.

Кроме этого из средств местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны оказываются следующие бесплатные услуги: денежная компенсация за коммунальные услуги, которая выделяется ежемесячно в размере от 5 до 8 МРП в зависимости от площади квартиры; лекарственное обеспечение; социальная помощь на подписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских раз в год (в начале года на лицевые счета перечисляется 6,5 МРП); услуги санаторно-курортного лечения; льготный проезд на городском пассажирском транспорте; услуги зубопротезирования.

Напомним, в текущем году акцию в честь героев войны «Жаужүрек полк» планируется провести в онлайн-формате. Фейерверка в честь Дня победы в этом году в столице не будет. Сам город будут украшать фотографии участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа «Жеңіс лентасы»/«Ленточка Победы».

Также ранее сообщалось, что в этом году в Казахстане не будет проводиться военный парад, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.