Выплаты участникам и инвалидам ВОВ в 1 млн тенге произвели в 14 регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Об этом сообщили в Минтруда Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Минтруда, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. В канун 30-летия Независимости и в преддверие дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено 6,4 млрд тенге. В частности, следующим категориям граждан:

- участники и инвалиды ВОВ;

- жители блокадного Ленинграда;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; - жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ;

- вдовы погибших во время ВОВ;

- труженики тыла;

- другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ.

«Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В результате, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов ВОВ во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших в период ВОВ, и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тысяч тенге», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

При этом он отметил, что выплаты производятся во всех регионах. В 14 областях выплаты уже завершены, а в оставшихся 3 регионах выплаты будут завершены до 9 мая.

Также в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены памятные подарки.