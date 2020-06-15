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Выплаты по страховке: мошенник обманул вдов на 18 млн тенге

15 Июня 2020 12:38
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Выплаты по страховке: мошенник обманул вдов на 18 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 миллионов тенге обманул четырех вдов мошенник, пообещав помочь получить выплаты по страховке скончавшихся мужей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратилась местная жительница о том, что некий знакомый путем мошенничества выманил у нее крупную сумму денег.

Как рассказала потерпевшая, войдя к ней в доверие, мошенник предложил помощь в получении выплат по страховке ее мужа, погибшего в ДТП. Мужчина убедил вдову оформить доверенность на страховку на его имя, а после получения денег на свой счет, скрылся из виду. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составил свыше пяти миллионов тенге. С аналогичными заявлениями в управление полиции обратились еще несколько потерпевших. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления в Сайрамском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в городе Алматы, где он скрывался все это время. Им оказался житель города Шымкент, которого доставили в Сайрамское РУП.

На сегодня следствием установлена причастность задержанного к четырем фактам мошенничества на общую сумму более 18 миллионов тенге. Как выяснилось, мужчина по одной и той же схеме входил в доверие к потерпевшим, обещая вдовам помощь в получении страховых выплат, а после оформления документов, перечислял деньги на свой счет и скрывался.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других фактам мошенничества.




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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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