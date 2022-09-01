Выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в систему соцстрахования по выплатам по потере работы внесут изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что пенсионный возраст для женщин будет до 2028 года зафиксирован на уровне 61 года.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.