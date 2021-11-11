Выплаты по гособязательствам для объектов образования пересмотрят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в связи с вводом новых школ пересмотрят выплаты по государственным обязательствам для объектов образования. Об этом сообщил и.о. начальника Управления образования города Нур-Султан Нариман Еламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столичном районе Есиль на перекрестке 28-38 улиц были введены в эксплуатацию школы и с 1 сентября начали свою работу. Срок эксплуатации объектов был пересмотрен с 66 до 60 месяцев. Соответственно были пересмотрены графики выплаты по государственным обязательствам», - сказал Нариман Еламанов на заседании постоянной комиссии Маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Вместе с тем, как отметил спикер, в связи с уменьшением стоимости строительства объекта ГЧП, ТОО №1 возвратит сэкономленные средства в размере 10,9 млн тенге. Объем дополнительного финансирования составит 2 млрд 255,7 млн тенге.

Ранее сообщалось, сколько средств тратится на ремонт и содержание столичных улиц.

«Мы просим увеличить лимит финансирования среднего ремонта столичных улиц со следующего года. До этого ежегодно на средний ремонт улиц выделялось 5 млрд тенге, в этом году эта сумма увеличилась до 8 млрд тенге. Мы просим в 2022 году увеличить объем выделяемых финансовых средств до 10 млрд тенге. На эти средства можно произвести средний ремонт 100 улиц. Из них 63 -65 улиц находится внутри жилых кварталов. В целом для содержания в надлежащем состоянии столичных улиц необходимо ежегодно около 10 млрд тенге. Это только на средний ремонт», - сказал руководитель Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан Жансултан Сапарбаев в ходе заседании постоянной комиссии Маслихата.