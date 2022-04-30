Выплачивать по 100 тыс. тенге начали пострадавшим от ливней в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Возмещать ущерб будут и за счет областного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Пострадавшим от ливней жителям Казыгуртского района Туркестанской области начали оказывать финансовую помощь. Фонд «Красный Полумесяц» выделил для этого 104,6 млн тенге.

1046 жителям (173 семьи), дома которых пострадали от дождей, начали оказывать денежную помощь в размере 100 тыс. тенге.

Комиссия подсчитывает поголовье скота, пострадавшего во время ливней, стоимость подтопленных зданий, сооружений и пристроек. К сожалению, владельцы некоторых объектов не имеют документов, по ним ведется проверка. Местные власти помогут им в оформлении необходимых бумаг. Также будут предусмотрены компенсации для приплода.

Более 800 молодых добровольцев из районов и городов региона с первых дней активно помогают восстанавливать объекты, убирать территории поврежденных жилых домов. Средствами помогают предприниматели и депутаты.

Аким области Умирзак Шукеев посетил Казыгуртский район и ознакомился с работами по восстановлению объектов. Он выслушал пожелания и просьбы жителей.

«По поручению Главы государства создана и работает областная комиссия. Ни один житель не останется без помощи. Расходы по потере домашних животных будут возмещены в соответствии с правилами, а жилые помещения будут восстановлены. Оказывается помощь в ремонте хозяйственных построек. Все это находится под строгим контролем. В селах, где произошел паводок, работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, местных акиматов, волонтеры. Каждый объект будет полностью восстановлен», - сказал глава региона.

Неделю назад в Казыгуртском и Сарыагашском районах выпало больше нормы осадков, а в городе Кентау был сильный ветер. В 11 населенных пунктах семи сельских округов Казыгуртского района вода попала в дома и хозпостройки.