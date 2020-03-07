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Выписан последний пассажир потерпевшего крушение самолета Bek Air

7 Марта 2020 12:17
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Выписан последний пассажир потерпевшего крушение самолета Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажира, пострадавшего при крушении самолета Bek Air близ Алматы, выписали из больницы. Он был последним пациентом, который находился на лечении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья, он был выписан 6 марта из городской клинической больницы №4.

Даулет был доставлен в клинику бригадой скорой помощи 27 декабря 2019 года и провёл в стационаре ровно 70 суток. Выписан сегодня в удовлетворительном состоянии. Пациенту было проведено 8 хирургических вмешательств.

«Был выполнен остеосинтез в аппарате Илизарова открытого фрагментарного перелома правой большеберцовой кости, в последующем выполнена васкуляризированная кожная пластика дефектов кожных покровов мягких тканей в области правой голени и некрэктомия. На сегодняшний день раны зажили, пациент выписан на амбулаторное лечение, в последующем будет периодически наблюдаться, будем контролировать динамику срастания перелома. Ориентировочно, аппарат Илизарова будет стоять 7-8 месяцев. Больной сможет спокойно передвигаться, себя обслуживать, аппарат практически не повлияет на качество жизни», - рассказал заведующий отделением осложнённой травмы и гнойной хирургии ГКБ №4 Рафаэль Гайсин.

Даулет прошёл длительное трудное лечение, врачи сделали всё необходимое, чтобы сохранить ему ноги и восстановить функцию конечностей. Многочасовые сложные операции, более двух месяцев Даулет был прикован в постели.

Врачи отмечают в нём невероятную выдержку и силу воли, это помогло хирургам выполнять сложные операции. Путь к выздоровлению Даулета один из редких случаев смелости и терпения среди пациентов.

Сегодня врачи ГКБ №4 удовлетворены результатом. Все процедуры были выполнены своевременно и с ожидаемым эффектом на организм. Лечащий врач Даулета – травматолог Латко Константин Георгиевич.

«Сложно выразить словами мою благодарность врачам, они стали мне как братья. Эти люди поставили меня ноги, практически подарили возможность жить заново. Я даже представить себе не мог, что хирурги способны творить подобные чудеса. Огромное спасибо всем!» - поделился впечатлениями Даулет.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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