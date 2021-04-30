Вымогали девять млн тенге: вооруженную группу задержали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вооруженную группу вымогателей задержали полицейские в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

24 февраля текущего года в Департамент полиции Алматинской области обратился 45-летний житель Талдыкоргана с заявлением о вымогательстве у него неизвестными лицами 9 миллионов тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по п. 2 ст. ч. 3 ст. 194 УК РК (Вымогательство, совершенное группой лиц, с целью получения имущества в крупном размере).

20 апреля, в ходе проведения спецоперации, сотрудники Управления криминальной полиции ДП Алматинской области задержали в городе Сарканд трех жителей Саркандского района 26, 28 и 56-летнего возраста.

«В ходе обыска, у одного из них, оперативники обнаружили и изъяли два обреза, три снаряженных патрона и пистолет. Факт хранения оружия зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК. Все подозреваемые арестованы следственным судьёй. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается», - сообщили в полиции.