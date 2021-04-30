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    18:50, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Вымогали девять млн тенге: вооруженную группу задержали в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вооруженную группу вымогателей задержали полицейские в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    24 февраля текущего года в Департамент полиции Алматинской области обратился 45-летний житель Талдыкоргана с заявлением о вымогательстве у него неизвестными лицами 9 миллионов тенге.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по п. 2 ст. ч. 3 ст. 194 УК РК (Вымогательство, совершенное группой лиц, с целью получения имущества в крупном размере).

    20 апреля, в ходе проведения спецоперации, сотрудники Управления криминальной полиции ДП Алматинской области задержали в городе Сарканд трех жителей Саркандского района 26, 28 и 56-летнего возраста.

    «В ходе обыска, у одного из них, оперативники обнаружили и изъяли два обреза, три снаряженных патрона и пистолет. Факт хранения оружия зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК. Все подозреваемые арестованы следственным судьёй. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается», - сообщили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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