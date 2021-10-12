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    11:13, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вылетевший из Алматы самолет вернулся обратно

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вылетевший из Алматы самолет Air Astana вернулся обратно по технической причине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе авиакомпании сообщили, что борт, выполнявший рейс КС 863 «Алматы-Актобе» вылетал сегодня в 05.30.

    «По технической причине и отсутствия технического обслуживания в аэропорту прилёта командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Вылет рейса ожидается в 15.40. Пассажирам предоставлено питание и напитки», - отметили в авиакомпании.



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