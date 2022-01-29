Вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался об отключении Интернета при массовых беспорядках в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Информационно мы проиграли. Это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, также как и мои действия. Уже потом в режиме ручного управления давал поручения выступить, сказать. То есть, информационно, я с вами согласен, мы проиграли. Но не до этого было. В то время разве можно было подумать о том, кто о нас, что скажет. В таких случаях Интернет отключается не только в Казахстане, но и в целом в ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях», - сказал Глава государства.
По словам Президента, среди командиров бандитских формирований были люди очень хорошо информационно специально подготовленные.
«То есть, дезинформационная кампания, фейки лились рекой. Это говорит опять же в пользу того, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена», - добавил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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