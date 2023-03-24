Выиграет ли Швейцария от мегаслияния банков Credit Suisse и UBS

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Спасение банка Credit Suisse в последнюю минуту, возможно, и предотвратило казавшийся неминуемым банковский кризис, но в итоге это создало бомбу замедленного действия для самой Швейцарии, считает аналитик CNN Business Ханна Зиади. Об этом передает МИА «Казинформ».

Опасения, что крах банка Credit Suisse спровоцирует еще большую катастрофу в банковском секторе, практически не оставили швейцарским регулирующим органам выбора. Объединение со своим более крупным банком-конкурентом UBS дало шансы на восстановление стабильности в банковском секторе во всем мире и в Швейцарии, а также на защиту швейцарской экономики в ближайшей перспективе.

Но в конечном итоге Швейцария осталась с одним крупным финансовым учреждением «на руках». К тому же, все еще существует огромная неопределенность в отношении того, насколько успешным окажется мегаслияние.

«Из множества академических исследований на эту тему можно сделать лишь один вывод - слияния банков почти никогда не работают», — говорит Артуро Брис, профессор финансов швейцарской бизнес-школы IMD.

Есть также опасения, что мегасделка приведет к огромным потерям рабочих мест в Швейцарии и ослабит конкуренцию в жизненно важном финансовом секторе страны, в котором в целом занято более 5% работников страны, без малого 212 000 человек.

Социал-демократическая партия Швейцарии уже призвала провести расследование того, что пошло не так в банке Credit Suisse, утверждая, что недавно созданный «супермегабанк» лишь увеличивает риски для швейцарской экономики.

«Бесславный конец одного из старейших банковских учреждений Швейцарии стал шоком для многих ее граждан. Банк Credit Suisse — это часть идентичности Швейцарии», — считает Ганс Герсбах, профессор макроэкономики в Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе. По его словам, банк «сыграл важную роль в развитии современной Швейцарии».

Его крах также подорвал репутацию Швейцарии как безопасного и стабильного глобального финансового центра, особенно после того, как правительство фактически лишило акционеров права голоса, чтобы заключить мега-сделку.

«Последствия для Швейцарии ужасны, — подчеркивает Артуро Брис. - Начнем с того, что репутация Швейцарии испорчена навсегда. Хотя это принесет пользу другим мировым центрам управления активами, включая Сингапур. Сингапурцы празднуют… потому что будет огромный приток средств».

Слишком большой, чтобы обанкротиться?

Приблизительно $1,7 трлн, совокупные активы нового банка вдвое превышают годовой объем производства в Швейцарии. По вкладам и кредитам швейцарским клиентам банк UBS теперь будет больше, чем два местных банка вместе взятые.

При примерно 30-процентной доле рынка в швейцарских банковских услугах «мы видим слишком большой риск концентрации и контроль над долей рынка», — говорится в заявлении аналитиков JPMorgan, вышедшем на прошлой неделе перед тем, как сделка была заключена.

Проблема с наличием такого крупного банка в небольшой экономике заключается в том, что, если он столкнется с массовым изъятием банковского капитала или ему потребуется помощь, у правительства Швейцарии может оказаться недостаточно средств.

В размере 333 млрд франков (363 млрд долларов США) местные депозиты в новом банке составляют 45% ВВП — это огромная сумма даже для такой страны как Швейцария.

С другой стороны, банк UBS находится в гораздо более сильном финансовом положении, чем во время кризиса 2008 года, и в результате сделки ему потребуется создать еще больший финансовый буфер. Швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил, что будет «очень внимательно следить за транзакцией и соблюдением всех требований надзорного законодательства».

«Будучи финансовым директором [в Morgan Stanley] во время последнего мирового финансового кризиса, я хорошо осознаю важность надежного баланса. Банк UBS останется непоколебимым», — заявил председатель банка Колм Келлехер на недавней пресс-конференции.

Рабочие места и конкуренция

Однако сделка окажет негативное влияние на рабочие места, вероятно, увеличив сокращение штата на 9 000 человек, о котором банк Credit Suisse уже объявил в рамках ранее объявленного плана реструктуризации.

Для Швейцарии угроза велика. В двух банках в совокупности работает более 37 000 человек в стране, что составляет около 18% рабочей силы финансового сектора.

В разговоре с аналитиками в воскресенье вечером генеральный директор банка UBS Ральф Хамерс заявил, что к 2027 году банк попытается сократить расходы на 8 миллиардов франков (8,9 миллиарда долларов США) в год, из которых 6 миллиардов франков (6,5 миллиарда долларов США) придется на сокращение численности персонала.

Сделка, заключенная впопыхах, не только не защищает рабочие места в Швейцарии, но и не предлагает ничего особенного в плане вопросов конкуренции.

По словам Бриса, банк UBS теперь обладает «квазимонопольной властью», что может увеличить стоимость банковских услуг в стране.

Хотя в Швейцарии есть десятки небольших региональных и сберегательных банков, в том числе 24 банка в кантонах, банк UBS стал еще более доминирующим игроком в банковском секторе.

Сложный процесс интеграции

Банк UBS получил банк Credit Suisse за 3,25 миллиарда долларов США, что на 60% меньше его реальной стоимости. Выгодная покупка, не правда ли? Крупные слияния, как известно, сопряжены с риском и часто не приносят акционерам обещанной прибыли.

Банк UBS утверждает, что за счет расширения своей глобальной франшизы по управлению капиталом и активами сделка повысит долгосрочную стоимость для акционеров, а также ожидает, что сделка увеличит прибыль самого банка к 2027 году.

Сделка должна быть закрыта в ближайшие месяцы, но полная интеграция двух банков займет от трех до пяти лет, по словам Филиппа Стрейли, президента аналитической компании FNA. «Сама интеграция сопряжена с огромным риском», — считает он.

Рейтинговое агентство Moody’s во вторник подтвердило кредитные рейтинги банка UBS, но изменило прогноз по некоторым долгам со стабильного на негативный, посчитав, что «сложность, степень и продолжительность интеграции» представляют риски для банка.

В заявлении агентства указывалось на проблемы с сохранением ключевых сотрудников банка Credit Suisse, сведением к минимуму потери пересекающихся клиентов в Швейцарии и объединением культур «двух несколько отличающихся организаций».