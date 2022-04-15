Выходить из машины при остановке полицией категорически запрещено - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел прокомментировали возможность выхода из машины водителем в случае остановки транспортного средства полицией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы касательно изъятия государственных регистрационных номерных знаков входят в компетенцию Комитета административной полиции. Согласно подпункту 3) пункта 3 статьи 54 Закона «О дорожном движении», водитель механического транспортного средства обязан не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения», - сообщили в МВД в ответ на запрос редакции.

При этом, отмечают в ведомстве, исключений законодательством не предусмотрено, даже в случае ухудшения здоровья водителя в тот момент.

«Также отмечаем, что водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения (подпункт 2) пункта 4 статьи 54 Закона «О дорожном движении»)», - говорится в предоставленной информации.

В ведомстве также напомнили, что права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства урегулированы в статье 54 Закона «О дорожном движении». Последние поправки в данную норму внесены Законом «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

Указанное изменение было обусловлено тем, что в декабре 2019 года Главой государства на заседании Национального совета общественного доверия поручено «прекратить наказывать водителей автотранспорта лишь за то, что они дома забыли некоторые документы».

Данным законом исключена обязанность водителей иметь при себе выданные в Казахстане водительское удостоверение при наличии документа, удостоверяющего личность, а также свидетельство о государственной регистрации транспортного средства.

«Дополнительно сообщаем, что Закон «О дорожном движении» имеется в публичном доступе в сети Интернет (к примеру, в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет»)», - добавили в ведомстве.