21 Июля 2022 19:13

Выход в открытый космос российского и европейского космонавтов покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К предстоящему сегодня, 21 июля 2022 года, совместному выходу в открытый космос российского космонавта Олега Артемьева и астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти приковано особое внимание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямую трансляцию с борта Международной станции (МКС), которую будут вести в своих социальных сетях и Роскосмос , и NASA , начнется в 19:45 по времени Нур-Султана.

Планируется, что Олег Артемьев и Саманта Кристофоретти будут работать за пределами МКС более шести часов. Они запустят десять малых космических аппаратов, созданных российскими студентами и продолжат подготовку европейского манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Для Артемьева это будет уже шестой выход в открытый космос и третий за эту экспедицию, а для Кристофоретти – первый. Оба космонавта будут выполнять внекорабельную работу в российских скафандрах «Орлан».

Эксперты называют символичным этот выход в открытый космос не только как знак космического содружества стран, но и учитывая сегодняшнюю дату. Ровно год назад, 21 июля 2021 года с космодрома Байконур на МКС был запущен новый российский модуль «Наука», на который был установлен европейский манипулятор ERA.