Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Выгоду от внедрения атомной энергетики пророчат Казахстану международные эксперты

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Мая 2023, 10:50
Выгоду от внедрения атомной энергетики пророчат Казахстану международные эксперты Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент NNWI Тим Йео считает выгодным для Казахстана развитие атомной энергетики и ВИЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растет необходимость в обеспечении энергетической безопасности, поэтому необходимо поддерживать постоянный контакт с представителями индустрии, чтобы обеспечить бесперебойную генерацию электроэнергии. Это напрямую зависит от ситуации на рынке, в частности, от колебания цен. И на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и на атомную энергию влияют те тенденции, которые существуют в части изменений климата. Поскольку мы знаем, что и ВИЭ, и атомная энергия имеют нулевой выброс углерода», - сказал Тим Йео на конференции по обсуждению устойчивой энергетической безопасности в регионе.

Эксперт объяснил свою мысль.

«Казахстан может получить выгоду благодаря диверсификации и введению ВИЭ, а также атомной энергии. За последние 12 месяцев мы убедились, насколько непредсказуемым может быть энергетический рынок. Мы можем одномоментно испытать подъем цен и сложности с поставками энергии. Мы считаем, что инвестиции в атомную энергию сокращают выбросы, обеспечивают энергетическую безопасность, а затем мы можем стабилизировать цены на энергоносители», - добавил Т. Йео.

The New Nuclear Watch Institute (NNWI) – исследовательский центр, который при поддержке атомной отрасли занимается вопросами международного развития ядерной энергетики как средства для правительств по обеспечению долгосрочных потребностей своих стран в устойчивой энергии.


Энергетика   Атомная станция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК