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Выгоду для бизнесменов при строительстве общежитий для студентов озвучили в Минобразования РК

17 Февраля 2022 17:24
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Выгоду для бизнесменов при строительстве общежитий для студентов озвучили в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Финансового центра Министерства науки и образования РК Аскар Ибраимов призвал бизнесменов строить и реконструировать общежития для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, это может стать доходным, стабильным и перспективным бизнес-проектом.

«Тем более для этого есть все предпосылки. Первое, это наличие высокого спроса. На сегодняшний день около 63 тысяч студентов нуждаются в местах в общежитиях, и эта цифра, предполагается, что она будет расти», - сказал Аскар Ибраимов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что концепция механизма заключается в партнерстве государства и частного сектора. Частный застройщик в лице инвестора строит общежитие, для это есть механизмы льготного кредитования, гарантирования от «Даму», возможность льготного предоставления земельного участка. В дальнейшем после ввода объекта государство осуществляет размещение государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях.

«Госзаказ размещается на протяжении 8 лет на ежемесячной основе, в период каникул учитывается количество студентов, проживающих последний учебный месяц. Ежегодный размер выплат на одного студента составляет при строительстве – 122 МРП, для Алматы – 144 МРП, при реконструкции – 47 МРП, для Нур-Султана и Алматы – 92 МРП. В первый год, пока не вышли на проектную мощность, Финцентр оплачивает с учетом поправочного коэффициента, то есть 1 к 2, выплачивается норматив двукратный, но не выше проектной мощности. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено около 152 млрд тенге, и необходимо отметить, данные средства не подлежат секвестированию, то есть они всегда будут поддержаны государством», - заключил Аскар Ибраимов.

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#Образование   #Строительство   #МОН  
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Автор:

Анеля Касымова

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