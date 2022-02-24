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Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов

24 Февраля 2022 13:57
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Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Astana Motors» Бекнур Несипбаев пояснил, выгодно ли покупать автомобили из России на фоне падения рубля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас, наблюдая за курсом тенге, я вижу, что те ошибки, которые были совершены в 2015 году, вроде не повторяются. В 2015 году рубль обесценился, а тенге сдерживался, соответственно на фоне этого было выгодно ехать в Россию и покупать. Сейчас мы видим, что рубль обесценивается и тенге вместе с ним падает. Если соотношение будет от 5 до 6 соблюдаться, то не выгодно будет ехать в Россию, если будет ниже, то, конечно, будет отток денежных средств в РФ», - сказал генеральный директор «Astana Motors» Бекнур Несипбаев на пресс-конференции по снижению утильсбора.

Директор по стратегическому развитию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов добавил, что в 2015 году удержание тенге привело к убытку на 30%.

«Надеюсь, что Правительство страны в этот раз не будет допускать эту ошибку», - отметил спикер.

Напомним, 24 февраля курс рубля резко обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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#Экономика   #Транспорт   #Россия   #Тенге   #Финансы   #Утильсбор  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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