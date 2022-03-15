Выгодно ли предпринимателям строить школы и общежития в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе бизнесменам разъяснили механизмы государственной поддержки при строительстве школ и общежитий в ходе совещания в палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встреч для бизнес-сообщества были презентованы преимущества и возможности участия в проектах по возведению социальных объектов - студенческих общежитий и частных школ.

По словам директора департамента АО «Финансовый центр» МОН РК Алпамыса Сатыбалдина, концепция механизма заключается в партнерстве государства и частного сектора.

«Изъявивший желание участвовать в проекте застройщик строит объект за счет собственных средств, а после ввода в эксплуатацию в течение 8 лет за каждое фактически занятое койко-место получает выплаты от государства. Кроме выплат по госзаказу сам инвестор получает в среднем по 15-20 тысяч тенге выплат от каждого студента за проживание (стоимость определяет самостоятельно). Также, для инвестора предусмотрено субсидирование банковского займа до 9% в рамках «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса 2020-2025» (Фонд «Даму») и предоставление готовых проектно-сметных документаций (типовые и частные проекты)», - сообщил Алпамыс Сатыбалдин.

Инвестор может получать дополнительный доход от коммерческих площадей, то есть на базе общежития можно открывать столовые, парикмахерские и другие объекты быта.

«Около 10 тысяч мест требуется в школах в Актюбинской области. По студенческим общежитиям потребность есть около одной тысячи мест. Достраивается на сегодня один объект на 700 койко-мест. На этом, можно сказать, потребность временно будет решена. В принципе, любой предприниматель может нам подать заявку на строительство общежития или школы. Мы в любом случае принимаем данные заявления. По прошлому году было введено одно общежитие на 150 койко-мест, по школам было введено 3 школы на 3600 мест. Если за годы реализации, то по школам было введено только по Актюбинской области около 8 школ. По Казахстану по итогам 2019-2021гг. было ведено 408 школ на 98 тыс. мест. По общежитиям введено за три года более 120 общежитий на 20 630 мест», - добавил директор департамента АО «Финансовый центр» МОН РК Алпамыс Сатыбалдин.

Также в ходе встреч были презентованы возможности государственной образовательной накопительной системы «Aqyl» и получения займа на обучение в вузах. В случае открытия депозита «Aqyl», помимо банковского вознаграждения до 9%, на вклады начисляется государственная премия. Размер премии государства – 5% годовых, для социально уязвимых слоев населения - 7%. Банками–участниками Государственной образовательной накопительной системы «AQYL», где можно открыть образовательный депозит, являются: АО «Народный банк Казахстана», АО «Jysan Bank», АО «Банк ВТБ», АО «Нурбанк».

После поступления на платной основе, вкладчик предоставляет договор с ВУЗом в банк, где открыт депозит. Банк перечисляет оплату за обучение со счета вкладчика напрямую в организацию образования. Если после оплаты всего срока обучения на депозите остаются средства, вкладчик имеет право распоряжаться ими как угодно (аналогично как в случае поступления на грант).

Что касается получения государственного образовательного кредита, то специалисты рассказали, что предусмотрена отсрочка по оплате суммы основного долга сроком до 10 лет. В качестве залогового обеспечения по кредитам выступает гарантия Финансового центра.

Льготным периодом кредита является срок обучения и полгода после завершения основного курса обучения. В этот период оплачивается лишь процентная ставка. Затем начинается срок выплаты основного долга.

Кредит является беззалоговым, а процентная ставка составляет 20%. Получить целевой кредит можно во всех регионах Казахстана и для обучения во всех вузах страны.