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    17:29, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Выездные пункты для голосования работают на Тенгизе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на Тенгизском месторождении работают 19 выездных пунктов для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В штаб избирательной комиссии от работающих по вахтам людей заранее поступило около 10 000 заявлений для участия в референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан на Тенгизском месторождении. Часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации, привезли с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

    «Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Избирательные пункты расположили в вахтовых поселках ТШО и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности. Из города Кульсары прибыли наблюдатели», - сообщили в территориальной избирательной комиссии.


    Теги:
    Атырауская область Референдум
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