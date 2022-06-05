Выездные пункты для голосования работают на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на Тенгизском месторождении работают 19 выездных пунктов для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В штаб избирательной комиссии от работающих по вахтам людей заранее поступило около 10 000 заявлений для участия в референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан на Тенгизском месторождении. Часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации, привезли с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

«Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Избирательные пункты расположили в вахтовых поселках ТШО и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности. Из города Кульсары прибыли наблюдатели», - сообщили в территориальной избирательной комиссии.