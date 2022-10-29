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Выездное заседание комитета провели сенаторы в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Октября 2022, 19:28
Выездное заседание комитета провели сенаторы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели выездное заседание в Туркестанской области, где посетили ряд социальных и стратегически важных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Встреча была организована в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство, единая нация, благодатное общество». Так во время поездки сенаторы обсудили вопросы образования, здравоохранения и развития труда в регионе.

« Целью визита комитета в Туркестанскую область является посещение и ознакомление с текущими проблемами в этих сферах. В целом проходят плодотворные встречи, их результаты и выводы будут использованы в дальнейшем при рассмотрении соответствующих правовых проектов и в ходе деятельности комитета» , - отметил председатель комитета Нариман Торегалиев.

В рамках выезда сенаторы посетили государственный археологический музей-заповедник «Отырар», где ознакомились с процессом осуществления научной и просветительской деятельности учреждения и побеседовали с работниками музея.

Далее парламентарии побывали во дворце школьников и встретились с учащимися. Депутаты рассказали участникам встречи о законодательной деятельности Сената, подчеркнув важность развития сферы образования в стране.

Кроме того, сенаторы провели встречу и с депутатами маслихатов области и города, а также с представителями местных исполнительных органов.


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