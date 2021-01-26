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    16:30, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Выезд мобильной бригады на дом в Алматы: как проверяют людей с коронавирусом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мобильные бригады при первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) продолжают свою работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил заведующий мобильными бригадами городской поликлиники №36 Ильяс Сагиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На базе поликлиники с начала пандемии было создано семь мобильных бригад, каждая из которых состоит из одного врача общей практики и двух медсестер, а также функционирует консультативная группа в составе кардиолога, невропатолога и эндокринолога.

    При выезде на дом мобильная группа делает первичный осмотр пациента, оценивает степень тяжести, при показаниях проводит забор анализа на СOVID-19 методом экспресс-теста и (или) ПЦР-теста, при необходимости выдает направление на рентгенографию и компьютерную томографию.


    Только за прошедший год поликлиникой осуществлено около 700 выездов на дом пациентам, у которых имелись симптомы на ОРВИ. У 246 пациентов диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден. Из них 194 пациента - до 60 лет, 27 больных - старше 60 лет, находящиеся в зоне риска, 16 детей и 9 беременных женщин. 30 человек в связи с тяжестью состояния были госпитализированы в стационары города.

    «Лечение наши пациенты, которым не требуется госпитализация, получают на дому, согласно протоколу, бесплатно. В него входит амбулаторное дистанционное наблюдение, ежедневный обзвон с консультацией врача, при необходимости консультацию проводят профильные врачи», - рассказал специалист.

    Дистанционную консультативную помощь получают все пациенты с симптомами ОРВИ. Только за прошедший год мобильной бригадой городской поликлиники №36 было произведено 4734 звонка и 738 видеозвонков пациентам на домашней изоляции.


    Напомним, что в поликлинике в рамках нераспространения инфекции функционирует фильтр-кабинет, триаж система, а также отдельный фильтр-кабинет для беременных и детей с симптомами ОРВИ.

    Ильяс Сагиев посоветовал при первых признаках ОРВИ либо контактным с ранее выявленным больным оставаться дома и вызвать врача.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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