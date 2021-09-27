РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:28, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Выехавшего на «встречку» водителя строго наказали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выехавшего на встречную полосу водителя наказали по четырем статьям в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Незаконные действия автолюбителя попали на видео и опубликованы в социальной сети.

    В департаменте полиции нашли нарушителя и наказали.


    «Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки Toyota camry по ул. К. Жанибека (Горная) установлена. Это – гр. Нурболат А.Т., 2002 года рождения. В его действиях усмотрены признаки сразу нескольких грубых нарушений ПДД РК, предусмотренных статьями 230 ч.2, 601 ч.2, 595 ч.1 и 596 ч.3 КРК об АП. Соответствующие административные материалы собраны, которые будут направлены в суд для рассмотрения», - сообщил заместитель руководителя департамента полиции Рустам Абдрахманов.

    Он также напомнил о недопустимости такого поведения на дорогах.

    «Кроме того, гр. Нурболат А.Т. решил принести извинения публично, так как правонарушения, совершенные им, стали достоянием общественности. Отмечу, что извинения не снимают предусмотренную законом ответственность», - добавил спикер.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Видео Алматы
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!