Выехавшего на «встречку» водителя строго наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выехавшего на встречную полосу водителя наказали по четырем статьям в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Незаконные действия автолюбителя попали на видео и опубликованы в социальной сети.

В департаменте полиции нашли нарушителя и наказали.

«Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки Toyota camry по ул. К. Жанибека (Горная) установлена. Это – гр. Нурболат А.Т., 2002 года рождения. В его действиях усмотрены признаки сразу нескольких грубых нарушений ПДД РК, предусмотренных статьями 230 ч.2, 601 ч.2, 595 ч.1 и 596 ч.3 КРК об АП. Соответствующие административные материалы собраны, которые будут направлены в суд для рассмотрения», - сообщил заместитель руководителя департамента полиции Рустам Абдрахманов.

Он также напомнил о недопустимости такого поведения на дорогах.

«Кроме того, гр. Нурболат А.Т. решил принести извинения публично, так как правонарушения, совершенные им, стали достоянием общественности. Отмечу, что извинения не снимают предусмотренную законом ответственность», - добавил спикер.