РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Выехавшего на «встречку» водителя накажут в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя, выехавшего на полосу встречного движения в Алматы, накажут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с нарушениями правил дорожного движения появилось в сети.

    «Автомашина выехала на «встречку». За рулем сидит пожилой мужчина. Пробка. Куда он лезет», - комментирует автор видео.


    Ситуацию разъяснили в департаменте полиции города.

    «Незаконные действия правонарушителя попали в социальные сети и стали основанием для принятия мер. Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки «Hyundai Santa Fe», установлена. Это гражданин A., 1963 года рождения. В его действиях усмотрены признаки нарушений ПДД, предусмотренных ст.ст.601 ч.1 и 596 ч.2 КРК об АП. Соответствующие административные материалы собраны. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах», - отметил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Видео Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!