Выехавшего на «встречку» водителя накажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя, выехавшего на полосу встречного движения в Алматы, накажут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с нарушениями правил дорожного движения появилось в сети.

«Автомашина выехала на «встречку». За рулем сидит пожилой мужчина. Пробка. Куда он лезет», - комментирует автор видео.





Ситуацию разъяснили в департаменте полиции города.

«Незаконные действия правонарушителя попали в социальные сети и стали основанием для принятия мер. Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки «Hyundai Santa Fe», установлена. Это гражданин A., 1963 года рождения. В его действиях усмотрены признаки нарушений ПДД, предусмотренных ст.ст.601 ч.1 и 596 ч.2 КРК об АП. Соответствующие административные материалы собраны. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах», - отметил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.