Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП на трассе в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина и женщина погибли в результате лобового столкновения двух автомашин на трассе Уральск-Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЗКО.

18 августа в 00:00 часов ночи на 28 км автодороги Уральск-Атырау, возле села Щапово, водитель 1992г.р., управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Volkswagen Passat под управлением водителя 1979 г.р.

В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen Passat 1979 г.р. и пассажир данной автомашины - женщина 1993г.р. - от полученных травм скончались на месте ДТП.

Пассажиры автомашины Volkswagen Passat - женщина 1986г.р., и трое несовершеннолетних 2021, 2019 и 2011 г.р. - госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.